ROMA (ITALPRESS) – Cinquant’anni vissuti da protagonisti: Interamnia World Cup, torneo internazionale di handball che si svolge ogni anno a Teramo e Provincia a cui partecipano squadre giovanili, maschili e femminili di varie categorie provenienti da tutto il mondo, è pronta a tagliare il traguardo del mezzo secolo di vita. Per l’edizione 2023, che si terrà dal 4 al 15 luglio, saranno 87 i club, provenienti da tutti e 5 i continenti per un totale di 147 squadre. “Interamnia è molto di più di un evento sportivo. E’ un modo per mettere insieme contenuti di carattere storico, culturale e paesaggistico. La mia è una relazione affettuosa con la pallamano e devo dire che mi piacerebbe che lo sforzo di tutti voi si consolidasse con risultati sempre più rispondenti. Cercherò anche di fare la mia parte affinchè questa disciplina si affermi come fatto anche in altri paesi di Europa”, le parole del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. Una manifestazione che, nel corso degli anni, ha assunto un ruolo di primo piano nella promozione dello sport e della pallamano in particolare, imponendo all’attenzione internazionale tanto da essere definita dalla IHF, nel 2002, “il torneo giovanile di handball più importante al mondo”. Un evento che vedrà partecipare anche Ucraina, Russia, Israele, Palestina, attraverso il quale “i popoli possono ritrovare un dialogo. Il fatto che questo sport sia praticato maggiormente dalle donne, poi, ne fa uno sport molto moderno”, ha sottolineato Silvia Salis, vice presidente vicario del Coni. Una sorta di piccola olimpiade della pallamano, un “punto di riferimento per la pallamano mondiale. Il nostro obiettivo è la definitiva consacrazione per i 50 anni, anche grazie a iniziative internazionali che contribuiscano a superare record già conseguiti”, conclude il presidente associazione Interamnia, Pierluigi Montauti.

