أعلن وزير الأعمال وصنع في إيطاليا، أدولفو أورسو، عن إنشاء أحد مراكز التحكم الثلاثة الجديدة لكوكبة الأقمار الصناعية الأوروبية “Iris 2” للاتصالات بالإنترنت في مركز فوتشينو الفضائي التابع لشركة تيليسباتسيو التابعة لمجموعة ليوناردو.

وقال أورسو الذي زار المركز خلال الحدث الذي نظمته تيليسباتييو وليوناردو: أنا هنا لأشير إلى أن هذا مركز فضاء إيطالي كبير، وهو أهم مركز فضائي للاستخدام المدني في العالم، ولكي أرى شخصيًا أين سيقع مركز التحكم الجديد الذي تم تحديده على المستوى الأوروبي وسيتم الإعلان عنه رسميًا من قبل المفوضية الأوروبية في الأيام المقبلة.

وأكد الوزير قائلاً: قاعدتنا الفضائية تتوسع باستثمارات جديدة كبيرة، والتي تعني من حيث الموارد حوالي 50 مليونًا، ومن حيث التوظيف، نتحدث عن 200 وظيفة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقال فرانكو أونجارو، كبير مسؤولي أعمال الفضاء في مجموعة ليوناردو، إن مستقبل الفضاء يكمن في الخدمات والكوكبة الجديده تعني سنوات من العمل ولكن أيضًا مواصلة الموقع الاستراتيجي لمركز فوتشينو الفضائي والمهارات الإيطالية.

وأضاف: نضع اللمسات الأخيرة على إعداد خطتنا الصناعية التي سنقدمها في 12 مارس والتي يحتل فيها الفضاء لأول مرة جزءًا مهمًا.