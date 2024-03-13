أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي (إيستات) أنه في الربع الرابع من عام 2023، زادت مدخلات العمل، بالقياس بساعات العمل، بنسبة 0.8% مقارنة بالربع السابق وبنسبة 2.4% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.

وارتفع عدد الموظفين على أساس ربع سنوي بمقدار 144 ألف وحدة (0.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023)، بعد زيادة عدد الموظفين الدائمين (145 ألف، 0.9%) والاستقرار الكبير للموظفين الدائمين والمستقلين مع تراجع عدد العاطلين عن العمل (36 ألفاً، أقل 1.8% في ثلاثة أشهر) وعدد الأشخاص غير النشطين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً (102 ألفاً، أقل 0.8%)، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وفي المتوسط ​​في عام 2023، كانت الزيادة في عدد العاملين بمقدار 481 ألف وحدة (2.1%) بانخفاض عدد العاطلين عن العمل (81 ألف، -4.0%) وعدد غير العاملين بمقدار 15- 64 سنة (468 ألفاً، 3.6%).

وارتفع معدل التوظيف لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا إلى 61.5% (1.3 نقطة مئوية في عام واحد)، وانخفض ​​معدل البطالة إلى 7.7% (0.4 نقطة) ومعدل عدم النشاط لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا إلى 33.3%.