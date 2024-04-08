48 ساعة أمام الأطراف للرد على المقترح الأمريكي بشأن الهدنة في غزة

Gaza - Gaza - March 24, 2024 Israel Palestine conflict Internally displaced Palestinians carrying their belongings walk among debris along a street after the Israeli army asked residents of Khan Yunis town to leave their homes and head to camps in Rafah near the border with Egypt, during an Israeli military operation in Khan Yunis, southern Gaza Strip, 24 March 2024. More than 32,000 Palestinians and over 1,450 Israelis have been killed, according to the Palestinian Health Ministry and the Israel Defense Forces (IDF), since Hamas militants launched an attack against Israel from the Gaza Strip on 07 October 2023, and the Israeli operations in Gaza and the West Bank which followed it. The Israeli military stated on 24 March that it conducted an overnight operation against Hamas infrastructure and militants in the area of Al Amal, western Khan Yunis. (Gaza - 2024-03-24, Omar Ashtawy/Apa/ROPI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

.

أظهرت المفاوضات الجارية في القاهرة أنه أمام الأطراف 48 ساعة للرد على الاقتراح الذي تقدمت به الولايات المتحدة بشأن الهدنة في غزة.

ونقلت وسائل الإعلام العربية عن مصدر مصري القول إن الولايات المتحدة تحاول إجبار حماس وإسرائيل على التوصل إلى هدنة خلال أيام قليلة في إطار المحادثات الجارية.

من جهته، كشف مصدر مصري رفيع، أمس، عن إحراز تقدم كبير في المباحثات الجارية بالعاصمة القاهرة، بشأن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أنه تم التوصل إلى اتفاق على محاور أساسية بين الجانبين، وفقاً لما نقلته وكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقالت وكالة أنباء العالم العربي إن الولايات المتحدة طلبت من مصر وقطر الضغط على حماس، فيما تضغط واشنطن على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى وهدنة لمدة 6 أسابيع.

وأضافت الوكالة أن المقترح الأمريكي في المفاوضات بين إسرائيل وحماس يتضمن أرقام وأشكال عودة النازحين من جنوب غزة إلى شمال غزة، وعدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم من الجانبين.

وأشارت إلى أن واشنطن تحاول إجبار حماس وإسرائيل على التوصل إلى اتفاق هدنة خلال أيام قليلة، كما يشمل الاقتراح الأمريكي في المفاوضات بين إسرائيل وحماس يتضمن جزءا يتعلق بساعات وقف تحليق طائرات الاستطلاع ووقف القتال.

وذكرت أن الانسحاب الإسرائيلي من المراكز الحضرية سيستمر خلال الهدنة، مع الإشارة إلى أنه من المتوقع الإعلان عن تفاصيل العرض الأمريكي خلال الساعات المقبلة.

من جانبه، قال مصدر مصري إن الوفدين القطري وحماس غادرا القاهرة بعد المحادثات وسيعودان خلال يومين للاتفاق على بنود الاتفاق النهائي، فيما سيغادر الوفدان الأمريكي والإسرائيلي خلال ساعات على أن تتواصل المشاورات حول الاتفاق خلال الساعات المقبلة.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE