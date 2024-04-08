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أظهرت المفاوضات الجارية في القاهرة أنه أمام الأطراف 48 ساعة للرد على الاقتراح الذي تقدمت به الولايات المتحدة بشأن الهدنة في غزة.

ونقلت وسائل الإعلام العربية عن مصدر مصري القول إن الولايات المتحدة تحاول إجبار حماس وإسرائيل على التوصل إلى هدنة خلال أيام قليلة في إطار المحادثات الجارية.

من جهته، كشف مصدر مصري رفيع، أمس، عن إحراز تقدم كبير في المباحثات الجارية بالعاصمة القاهرة، بشأن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أنه تم التوصل إلى اتفاق على محاور أساسية بين الجانبين، وفقاً لما نقلته وكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقالت وكالة أنباء العالم العربي إن الولايات المتحدة طلبت من مصر وقطر الضغط على حماس، فيما تضغط واشنطن على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى وهدنة لمدة 6 أسابيع.

وأضافت الوكالة أن المقترح الأمريكي في المفاوضات بين إسرائيل وحماس يتضمن أرقام وأشكال عودة النازحين من جنوب غزة إلى شمال غزة، وعدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم من الجانبين.

وأشارت إلى أن واشنطن تحاول إجبار حماس وإسرائيل على التوصل إلى اتفاق هدنة خلال أيام قليلة، كما يشمل الاقتراح الأمريكي في المفاوضات بين إسرائيل وحماس يتضمن جزءا يتعلق بساعات وقف تحليق طائرات الاستطلاع ووقف القتال.

وذكرت أن الانسحاب الإسرائيلي من المراكز الحضرية سيستمر خلال الهدنة، مع الإشارة إلى أنه من المتوقع الإعلان عن تفاصيل العرض الأمريكي خلال الساعات المقبلة.

من جانبه، قال مصدر مصري إن الوفدين القطري وحماس غادرا القاهرة بعد المحادثات وسيعودان خلال يومين للاتفاق على بنود الاتفاق النهائي، فيما سيغادر الوفدان الأمريكي والإسرائيلي خلال ساعات على أن تتواصل المشاورات حول الاتفاق خلال الساعات المقبلة.