4,5 kg di droga in garage, arrestato spacciatore a Catania

CATANIA (ITALPRESS) - Ha trasformato il garage di casa in un magazzino per conservare chili di droga. Ma il deposito è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato. I poliziotti della squadra volanti e della squadra cinofili della Questura di Catania hanno effettuato una serie di controlli nel quartiere Nesima, a cominciare dalle zone in cui, già in passato, si sono registrati casi di illecita cessione di stupefacenti e sono stati effettuati sequestri di droga. pc/mca1 (Fonte video: Polizia di Stato)