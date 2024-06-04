قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن أفكار حزب فورزا إيطاليا مؤيده لأوروبا، ونحن جزء من عائلة حزب الشعب الأوروبي الذي أعطى الحياة لأسرة الاتحاد الأوروبي.

وأكد تاياني أن تأييد أوروبا لا يعني أن تكون مناهضاً لإيطاليا، مضيفاً: نحن القارة الوحيدة في العالم التي لا تطبق عقوبة الإعدام، وكان يوحنا بولس الثاني مؤيدا لأوروبا، مثل البابا راتسينجر”.

وذكر تاياني أن انتقادات رابطة الشمال للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الذي كان في الواقع يثمن الطابع المؤيد لأوروبا لجمهوريتنا، لم يرضي تاياني.