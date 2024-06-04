تاياني: ندافع عن ماتاريلا ونحن حزب مؤيد لأوروبا

ROMA - Roma 30/05/2024 Assemblea nazionale di CONFAPI presso il Teatro Eliseo Nella foto: il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani (ROMA - 2024-05-30, FABIO CIMAGLIA) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن أفكار حزب فورزا إيطاليا مؤيده لأوروبا، ونحن جزء من عائلة حزب الشعب الأوروبي الذي أعطى الحياة لأسرة الاتحاد الأوروبي.

وأكد تاياني أن تأييد أوروبا لا يعني أن تكون مناهضاً لإيطاليا، مضيفاً: نحن القارة الوحيدة في العالم التي لا تطبق عقوبة الإعدام، وكان يوحنا بولس الثاني مؤيدا لأوروبا، مثل البابا راتسينجر”.

وذكر تاياني أن انتقادات رابطة الشمال للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الذي كان في الواقع يثمن الطابع المؤيد لأوروبا لجمهوريتنا، لم يرضي تاياني.

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