نفذ ممولو قيادة مقاطعة ترينتو بالتنسيق مع الإدارات الإقليمية على الأراضي الوطنية ومن القسم الجوي في بولزانو أمر أصدره قاضي التحقيق في محكمة ترينتو بناءً على طلب إدارة مكافحة المخدرات المحلية، التي أمرت بتطبيق الحبس الاحتياطي على 38 شخصًا.

ويشمل الأشخاص 27 في السجن و11 تحت التزامات الإقامة مع الاستيلاء على الأصول والموارد المالية التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين يورو.

وجرى إصدار الإجراءات الاحترازية في مقاطعات ترينتو وتورينو وميلانو وبيرجامو وبريشيا وبولزانو وفيرونا وبافيا وكريمونا وليفورنو، بعد نشاط تحقيق مفصل ومعقد، بدأ في ديسمبر 2021، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.