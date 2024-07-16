قالت بلدية العاصمة الصقلية إن 350 ألف شخص خرجوا إلى الشوارع للاحتفال بعيد مهرجان سانتا روزاليا فيستينو رقم400 في باليرمو.

وعلق عمدة باليرمو روبرتو لاجالا قائلاً: لقد كان احتفالًا تم تقديمه للعديد من السياح الذين يزورون باليرمو، وكان عيد فيستينو سانتا روزاليا رقم 1400 هو احتفال المدينة.

وأضاف إذا نظرنا إلى الوراء، فإن المشاعر التي شعرت بها خلال هذه النسخة لا تزال قوية، وأنا متأكد من أنها ستبقى في ذاكرة الكثيرين الذين تمكنوا من تجربتها عن قرب.

وعبر لا جالا عن الأمل في أن تظل رسالة الأمل والرغبة موجودة، مشيراً إلى أنها أيضًا دعوة إلى حب المدينة واحترامها والقيام بذلك معًا.

وتوجه بالشكر إلى رئيس الأساقفة لوريفيس على عملية المشاركة العام الماضي بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة.

كما توجه بالشكر إلى نائب العمدة كانيلا ومكاتبه والمجلس واللجان التي تم تشكيلها والتي ساهمت في ولادة الفعاليات، و منطقة صقلية، و الجمعية الإقليمية الصقلية وحتى جميع الجمعيات الثقافية والتجارية، فضلاً عن المنظمين، وقوات الشرطة ومفوض الشرطة والشرطة البلدية والحماية المدنية وجميع الجمعيات التطوعية.