33 anni fa l’uccisione di Beppe Alfano, Meloni “Ricordiamo il suo coraggio”

ROMA (ITALPRESS) –33 anni dalla scomparsa del giornalista Beppe Alfano, brutalmente ucciso dalla mano mafiosa. Oggi ricordiamo il suo coraggio e la sua forte dedizione nella continua ricerca della verità. A noi il compito di rendere memoria a un uomo che non ha piegato la testa e di proseguire nell’azione di lotta contro ogni forma di mafia e corruzione”. Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

