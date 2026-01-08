33 anni fa l’uccisione di Beppe Alfano, Meloni “Ricordiamo il suo coraggio”

ROMA (ITALPRESS) – “33 anni dalla scomparsa del giornalista Beppe Alfano, brutalmente ucciso dalla mano mafiosa. Oggi ricordiamo il suo coraggio e la sua forte dedizione nella continua ricerca della verità. A noi il compito di rendere memoria a un uomo che non ha piegato la testa e di proseguire nell’azione di lotta contro ogni forma di mafia e corruzione”. Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
