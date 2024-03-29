33 قتيلا في غارات إسرائيلية على حلب

Destroyed area after 8 civilians died in the attack carried out by the Syrian army in the countryside of Idlib and Aleppo, Syria on October 07, 2023. It is reported that 8 civilians lost their lives and at least 25 civilians were injured. The Syrian army and Iranian-backed foreign terrorist groups carried out an intense attacks on the village of Termen with land-based weapons. October, 07h, 2023//ALASAADASAAD_sipa.06480/Credit:ASAAD AL ASAAD/SIPA/2310191215

ارتفع عدد قتلى الغارات الجوية الإسرائيلية التي وقعت ليلاً على مدينة حلب شمالي سوريا إلى 33 قتيلاً، حيث كان من بين الضحايا مدنيون وجنود سوريون.

وقالت مصادر محلية إن الهجمات أسفرت أيضًا عن مقتل خمسة من أعضاء حزب الله اللبناني، فيما قالت وزارة الدفاع السورية، فجر اليوم، إن عدة مدنيين وجنود قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف عدة مواقع بريف حلب، وتحدثت عن قصف متزامن لمواقع في حلب نفذته “تنظيمات إرهابية”.

وأضافت أن الهجوم أدى إلى مقتل وجرح العديد من المدنيين وخسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة، دون الإعلان عن عدد القتلى والجرحى أو توضيح ما إذا كانت الخسائر نتيجة غارات جوية إسرائيلية أو اعتداءات إرهابية من قبل مجموعات مسلحة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

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