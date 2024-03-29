ارتفع عدد قتلى الغارات الجوية الإسرائيلية التي وقعت ليلاً على مدينة حلب شمالي سوريا إلى 33 قتيلاً، حيث كان من بين الضحايا مدنيون وجنود سوريون.

وقالت مصادر محلية إن الهجمات أسفرت أيضًا عن مقتل خمسة من أعضاء حزب الله اللبناني، فيما قالت وزارة الدفاع السورية، فجر اليوم، إن عدة مدنيين وجنود قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف عدة مواقع بريف حلب، وتحدثت عن قصف متزامن لمواقع في حلب نفذته “تنظيمات إرهابية”.

وأضافت أن الهجوم أدى إلى مقتل وجرح العديد من المدنيين وخسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة، دون الإعلان عن عدد القتلى والجرحى أو توضيح ما إذا كانت الخسائر نتيجة غارات جوية إسرائيلية أو اعتداءات إرهابية من قبل مجموعات مسلحة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.