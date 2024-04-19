تناقش القمة التي تعقد في مجلس النواب في روما بين ممثلي 30 برلمانا حول العالم وخبراء دوليين استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد التقارير والبحث وحفظ الوثائق البرلمانية.

ومن أجل ترجمة الخطب في وقت واحد إلى اللغة الإنجليزية، يتم استخدام منصة كابولو، وهي منصة متعددة الوسائط وتفاعلية تتيح متابعة وفهم ما يقوله المتحدث بسهولة وبديهية خلال مؤتمر أو اجتماع دولي.

وتعتمد الأداة على الذكاء الاصطناعي لشركة كابولو، وهو الحل الذي يمكنه، دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، تسجيل ونسخ وترجمة خطاب الاجتماع تلقائيًا في الوقت الفعلي وبطريقة محمية بأقصى قدر من السرية والذي يتم استخدامه بالفعل في جلسات الاجتماع.

وتستخدم تكنولوجيا مماثلة أيضًا في 5 مجالس إقليمية وأكثر من 250 بلدية إيطالية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.