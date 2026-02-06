Home Video News Pillole 3 italiani su 10 non sanno che l’obesità è una malattia cronica
ROMA (ITALPRESS) - Secondo una recente indagine di Novo Nordisk, in Europa le persone con obesità vivono un profondo senso di isolamento e stigmatizzazione, spesso accentuato da falsi miti e da una comprensione ancora limitata di questa condizione. Lo dimostra il dato, riferito all’Italia, secondo cui il 31% degli intervistati non sa che l’Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce l’obesità come una malattia cronica. Il commento di Iris Zani, Presidente di FIAO, Federazione Italiana Associazioni Obesità. sat/azn