WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gli oppositori del programma del presidente americano Donald Trump si sono radunati oggi in diverse città degli Stati Uniti per le proteste “No Kings”, in seguito a diversi giorni di manifestazioni a livello nazionale contro i raid federali sull’immigrazione, tra cui quella di Los Angeles, dove Trump ha schierato la Guardia Nazionale e i Marines statunitensi contro la volontà del governatore della California Gavin Newsom.

Le proteste sono programmate per replicare alla grande parata militare in commemorazione del 250° anniversario della nascita dell’esercito americano, che coincide con il 79° compleanno di Trump, a Washington. Si prevede che all’evento parteciperanno circa 6.600 soldati, 50 elicotteri e carri armati da combattimento M1 Abrams da 60 tonnellate, oltre a circa 200.000 partecipanti e misure di sicurezza rafforzate.

