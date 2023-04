CAGLIARI (ITALPRESS) – “Una festa sempre viva e attuale, occasione di riflessione profonda sui valori della libertà e della democrazia riconquistate con il sacrificio di molti. Dalla giornata della Liberazione, che verrà celebrata domani, traiamo perenne insegnamento e monito affinché la memoria dei momenti che portarono alla fine della guerra e della dittatura fascista e nazista non vengano annacquati né dimenticati. Ma è anche una giornata di festa e di speranza, perché partendo dalla Storia, e da questa ricorrenza in particolare, possiamo costruire una società migliore libera da qualunque dittatura e da qualunque oppressione delle libertà”.

Così il Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, nel giorno dell’anniversario della Liberazione, che definisce “un’occasione per riflettere sui valori della pace, dell’unità, della solidarietà e della democrazia”.

“Celebrare la Liberazione – ha proseguito il Presidente – equivale ad aprire una finestra sulla Storia per far entrare negli animi di tutti la luce della libertà e della rinascita che hanno cambiato il corso degli eventi aprendo una nuova fase storica, civile, politica. Solo ripercorrendo i momenti più importanti della nostra Storia, quale la Liberazione – ha concluso il Presidente – possiamo alimentare il ricordo e ricordare l’esempio, per tramandare ai nostri giovani il significato più vero della pace. Buon 25 aprile a ogni cittadino e cittadina sardi”.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com