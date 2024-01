MILANO (ITALPRESS) – Il 12 gennaio, alle ore 21.00, al Centro Culturale Francescano Rosetum, via Pisanello 1, Milano, il cantautore genovese, Federico Sirianni, omaggerà l’amico Fabrizio De Andrè, con un recital per ricordare i 25 anni dalla scomparsa (11 gennaio 1999). Il cantautore Federico Sirianni, pluripremiato, ha avuto l’opportunità di conoscere De Andrè e di incontrarlo nel proprio cammino di vita, esperienziale e musicale. Incontri fugaci, ma di una potenza inaudita, sufficienti a delineare in maniera quasi inequivocabile, per un giovane in procinto di cimentarsi nel mestiere del cantautore, la grandezza umana e artistica del più straordinario scrittore di canzoni del Novecento italiano. In questo recital, Sirianni, racconta aneddoti inediti su Faber, vissuti in prima persona, cerca di penetrare nei sottotesti di una storia ormai molto conosciuta da tutti in un viaggio che parte da Genova, perchè non si può partire che da lì… Sul palco del Capannone Rosetum ci saranno le canzoni di De Andrè, non necessariamente le più famose, ma quelle che riescono forse a esprimere, oltre che l’ormai noto talento, anche la gigantesca umanità di cui era pervaso questo artista unico e irraggiungibile. Sul palco di Rosetum, oltre alla presenza di Sirianni, ci sarà anche Elisabetta Bosio, nota violinista torinese.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Rosetum