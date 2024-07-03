أعلنت السلطات الإيطالية عن تنفيذ خمسة وعشرين تدبيرا احترازيا، وذلك في أبريليا (لاتينا).

وبعض هؤلاء متهمون بالانتماء إلى جمعية مافيا متجذرة في البلدة بمقاطعة لاتينا وتهدف إلى ارتكاب جرائم الابتزاز والربا وجرائم ضد الإدارة العامة وتهريب المخدرات.

و أطلقت مديرية تحقيقات مكافحة المافيا والقيادة الإقليمية لشرطة لاتينا عملية لتنفيذ أمر أصدره قاضي التحقيق في محكمة روما بناءً على طلب مكتب المدعي العام لجمهورية روما – مديرية منطقة مكافحة المافيا، التي تأمر باتخاذ إجراءات احترازية ضد الأشخاص الخمسة والعشرين.

وانطلق التحقيق في مارس 2018 في مديرية تحقيقات مكافحة المافيا – مركز عمليات روما بدعم، منذ أكتوبر من نفس العام، من إدارة كارابينيري الإقليمية في أبريليا، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمكتب المدعي العام في روما.