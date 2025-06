ROMA (ITALPRESS) – Pirelli sale sul podio alla 24 Ore del Nùrburgring a bordo della Porsche 911 GT3 R e a fianco di un partner storico, il team italiano Dinamic GT, che al termine di una gara serratissima ha tagliato terza il traguardo. Un risultato storico per la squadra emiliana, capitanata da Giuliano Bottazzi, che si è affidata ai piloti Bastian Buus, Matteo Cairoli, Loek Hartog e Joel Sturm per affrontare l'”Inferno verde”, domato con un passo regolare e senza mai demordere. La Porsche di Dinamic è risalita posizione dopo posizione, attestandosi prima al settimo posto nella mattina di domenica, per poi piazzarsi prima al quarto e infine la terzo nelle ultime due ore di gara. “Congratulazioni al team Dinamic, ma direi anche a noi stessi – commenta Matteo Braga, Circuit Activity Manager Pirelli -. Insieme a loro e agli ingegneri Porsche, abbiamo fatto un grande lavoro in questi quattro anni di collaborazione, nei quali ci siamo approcciati con umiltà e impegno a una gara abbastanza nuova per noi, nella quale abbiamo dovuto accumulare esperienza edizione dopo edizione e giro dopo giro. Dopo aver sfiorato il risultato almeno un paio di volte, finalmente abbiamo raccolto i frutti del nostro lavoro e avuto conferma della qualità dei P Zero, che sono al tempo stesso prestazionali e affidabili anche su un tracciato così impegnativo e con temperature più alte del solito”. Da segnalare, tra le altre 10 vetture gommate Pirelli iscritte alla gara, la vittoria nella categoria SP8T della McLaren Artura Trophy Evo del team Dòrr.

