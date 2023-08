LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’ONG internazionale Alarm Phone sta insistendo con le autorità maltesi e italiane a intervenire immediatamente poichè 24 migranti sono in pericolo molto vicino a Malta e alla Sicilia.

Alarm phone ha confermato questa mattina di essere stata contattata da un gruppo di migranti che si trova in difficoltà su una piccola imbarcazione. Hanno detto che la barca a motore si era fermata e che sono alla deriva.

L’Ong ha esortato tutte le autorità a non perdere tempo e a inviare senza indugio una missione di soccorso.

