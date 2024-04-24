نفذت الشرطة في بازيليكاتا، بناء على أوامر من مديرية مكافحة المافيا في مكتب المدعي العام في العاصمة لوكانيا، 24 إجراء احتجاز احترازي، منها 14 في السجن و10 التزامات بالإقامة والعرض على المدعي العام.

وبالإضافة إلى 29 مرسومًا للتفتيش الشخصي والمحلي، بما في ذلك في السجن، جرى تفكيك عصابة إجرامية تعمل في منطقة بوليكورو (ماتيرا)، تنشط في قطاع تهريب المخدرات والجرائم ضد الممتلكات والأشخاص، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.