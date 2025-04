ROMA (ITALPRESS) – Uscirà il prossimo 23 maggio Ultimo Live Stadi 2024, il live album di Ultimo, che racchiude la set list completa del tour Ultimo Stadi 2024 – La Favola continuaà, distribuito da Believe, sotto etichetta indipendente Ultimo Records. Un progetto ambizioso – in preorder da oggi – che, a soli due mesi all’inizio del prossimo tour negli stadi, consolida ulteriormente il legame del cantautore con il suo pubblico e con la dimensione live.

L’annuncio sui social arriva a poco più di una settimana dalla release del singolo Bella davvero, già presente nelle posizioni più alte delle principali classifiche di streaming, che apre la tracklist di questo album seguito da tutti i brani presenti in scaletta dell’ultimo tour, fino alla closing track La parte migliore di me, pubblicata a novembre in occasione della nascita di suo figlio.

Ultimo Live Stadi 2024, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei seguenti formati fisici: box doppio cd, box quadruplo vinile. E per i fan più accaniti anche in versione autografata, in esclusiva su Amazon: box doppio cd autografato e box quadruplo vinile autografato.

– foto ufficio stampa goigest –

(ITALPRESS).