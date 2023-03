22 arresti a Milano per fatture false, sequestri per 300 milioni

La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito misure cautelari nei confronti di 22 persone, ritenute responsabili a vario titolo dei reati di associazione per delinquere, bancarotta, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con sequestri per quasi 300 milioni di euro. tvi/gtr