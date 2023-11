VENEZIA (ITALPRESS) – Sono proseguite questa mattina, sul territorio comunale, le cerimonie di commemorazione dei defunti e dei caduti di tutte le guerre. Al cimitero di san Michele, a Venezia, si è tenuta la deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti del Riquadro Militare, a cura del Comune, della Prefettura e del Presidio delle Forze Armate di Venezia. Sono state deposte corone anche presso la lapide dei Dispersi in Russia, l’ossario dei Caduti in Guerra, il famedio Vittime Civili di Guerra, la cappella dei Benemeriti, l’ossario Comune e il reparto Martiri della Libertà. A questo momento è seguita la Messa officiata dal patriarca di Venezia Francesco Moraglia, in suffragio dei defunti. Ha preso parte alle celebrazioni, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore Francesca Zaccariotto. Presenti anche autorità civili, militari e associazioni Combattentistiche e d’Arma. Le celebrazioni si sono poi spostate al Lido di Venezia, dove, in via Gallo, c’è stata la deposizione di una corona d’alloro sul Cippo ai Caduti. Presente per l’Amministrazione Matteo Pistorello, consigliere di Municipalità di Lido Pellestrina, oltre ad autorità civili, militari e associazioni combattentistiche d’Arma.

Foto: ufficio stampa comune di Venezia

(ITALPRESS).