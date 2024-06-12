صوتت إيطاليا يومي السبت 8 والأحد 9 يونيو لصالح تجديد ممثليها في البرلمان الأوروبي.

وشهدت الجولة الانتخابية مشاركة 1 من كل 2 إيطاليين، بانخفاض مقارنة بكل من الانتخابات السياسية 2022 والانتخابات الأوروبية 2019.

وبشكل عام، يُنظر إلى أوروبا على أنها مؤسسات أوروبية في تعقيدها، ويُنظر إليها على أنها مفككة وغير مدمجة.

و بالنسبة لأكثر من 2 من كل 3 إيطاليين، تعد أوروبا، حتى الآن، ليست موحدة ومتماسكة.

وتنقسم العينة بين الذين يعتقدون أن أوروبا تحركها السياسة و الذين يعتقدون في الغالب أنها تحركها قوى أخرى.