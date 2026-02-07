17enne uccisa nell’Astigiano, fermato un ventenne

ASTI (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, coadiuvati dai militari della Compagnia di Canelli, sono intervenuti in via Mario Tacca dove, sul greto del fiume Belbo, è stato trovato il corpo senza vita di una ragazza di 17 anni a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Nelle ore successive è stato fermato un giovane di 20 anni, che avrebbe confessato di essere l’autore dell’omicidio. Il cadavere della giovane al momento del rinvenimento presentava evidenti segni di percosse, lesioni attorno al collo e tumefazioni al volto. A intervenire sono stati anche i vigili del fuoco e personale sanitario del 118.

L’allarme era stato dato dai ragazzi che avevano trascorso la serata in compagnia della minore, che avevano segnalato la sua scomparsa non vedendola rientrare. Le dichiarazioni rese dai testimoni agli inquirenti hanno evidenziato palesi incongruenze, inducendo gli investigatori ad approfondire il contesto investigativo, ottenendo riscontri oggettivi. Le indagini dei Carabinieri hanno consentito di individuare il presunto responsabile dell’omicidio in un giovane classe 2006, che avrebbe confessato l’omicidio in presenza del pm di turno del Tribunale di Alessandria, Giacomo Ferrando. Il corpo della vittima è a disposizione della Procura della Repubblica di Alessandria per l’esame autoptico. Il ragazzo è stato arrestato nel carcere di Alessandria.

