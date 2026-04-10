174° anniversario della Polizia di Stato, Stefani “Gratitudine per il lavoro che svolge per la Comunità”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Oggi anche nel nostro Veneto, come in tutta Italia, abbiamo l’occasione di stringerci idealmente alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che celebrano la loro festa. Ricordano, infatti, il 174° anniversario della fondazione del corpo, una ricorrenza che riassume altrettanti anni di impegno nella difesa delle Istituzioni e della legalità. A tutti loro invio i più sentiti auguri ed esprimo la gratitudine per il lavoro che svolgono a beneficio di tutta la Comunità”. Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, interviene in occasione della festa per l’anniversario della fondazione dell’istituzione della Polizia di Stato.

“La Polizia insieme alle Forze dell’Ordine rappresenta un pilastro rassicurante della nostra società – aggiunge Stefani -. La presenza quotidiana al fianco dei cittadini è un riferimento assoluto per la sicurezza di tutti, la soluzione di situazioni di pericolo e in ogni emergenza richieda un intervento tempestivo e puntuale. In questo anniversario non posso che confermare la nostra riconoscenza”.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Veneto –

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