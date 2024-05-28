16 قتيلاً في غارة إسرائيلية جديدة على رفح

Palestinians are seen at the site of an Israeli airstrike on tents for displaced people near the southern Gaza Strip city of Rafah, on May 27, 2024. Israel faced widespread international condemnation on Monday after an Israeli air strike killed dozens of Palestinians in a camp for displaced civilians in Rafah. Palestinian officials said at least 45 people had been killed and more than 200 injured after fires and explosions triggered by the strike ripped through the crowded tent city in Rafah’s Tal as-Sultan neighbourhood, which housed people who had fled fighting elsewhere in Gaza. Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua/ABACAPRESS.COM

قالت قناة الجزيرة الإخبارية إن عدد القتلى في الغارة الجوية الإسرائيلية الجديدة على رفح فجر اليوم ارتفع الي 16 قتيلا.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مآذن عدة مساجد في حي السعودي وتل السلطان غرب مدينة رفح.

و ابتعدت مئات العائلات الفلسطينية عن رفح منذ الليلة الماضية، خوفا من قصف إسرائيلي جديد، بعد قصف الأمس الذي أدى إلى مقتل 45 شخصا.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، بدء نزوح عدد كبير من العائلات الفلسطينية من منطقة تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم خوفا من الهجمات الإسرائيلية.

وأظهرت المشاهد مجموعة من النساء والرجال والأطفال وهم يحملون أمتعتهم ويسيرون باتجاه مناطق وسط القطاع.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE