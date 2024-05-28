قالت قناة الجزيرة الإخبارية إن عدد القتلى في الغارة الجوية الإسرائيلية الجديدة على رفح فجر اليوم ارتفع الي 16 قتيلا.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مآذن عدة مساجد في حي السعودي وتل السلطان غرب مدينة رفح.

و ابتعدت مئات العائلات الفلسطينية عن رفح منذ الليلة الماضية، خوفا من قصف إسرائيلي جديد، بعد قصف الأمس الذي أدى إلى مقتل 45 شخصا.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، بدء نزوح عدد كبير من العائلات الفلسطينية من منطقة تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم خوفا من الهجمات الإسرائيلية.

وأظهرت المشاهد مجموعة من النساء والرجال والأطفال وهم يحملون أمتعتهم ويسيرون باتجاه مناطق وسط القطاع.