يناقش موضوع ممارسة “الصيام المتقطع” بشكل متزايد وتنتشر بين السكان، في استراتيجية غذائية مخططة تتناوب بين الصيام ونظام غذائي خاضع للرقابة، بهدف فقدان الوزن أو السيطرة على بعض الأمراض وعلاجها كارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم.

وبحسب مسح أجرته شركة يوروميديا ​​للأبحاث، 8 إيطاليين من أصل 10 يعلنون أنهم يعرفون أو سمعوا للتو عن الصيام المتقطع.

وتعد النساء والمجموعات السكانية البالغة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و64 عامًا هم الأشخاص الأكثر اطلاعًا على هذا الموضوع، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقال ما يزيد قليلاً عن 15% من الإيطاليين أنهم جربوا هذا النظام الغذائي، وحتى في هذه الحالة، تم تسجيل أكبر انتشار بين السكان الإناث، حيث أعلنت امرأة واحدة من كل 5 نساء أنها جربت هذا النوع من النظام الغذائي.