NAPOLI (ITALPRESS) – Grave atto di bullismo in una scuola nel quartiere di Scampia, a Napoli. Un 14enne è stato accoltellato nel bagno dell’istituto scolastico “Pontano delle Arti e dei Mestieri”, in viale della Resistenza. Denunciati un 17enne e, per favoreggiamento, un 15enne.

I carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in seguito alla segnalazione da parte della dirigente scolastica di un ragazzo ferito all’altezza di una gamba. Dagli accertamenti – non semplici visto lo stato d’ansia e di paura che la vittima stava vivendo – effettuati grazie al prezioso contributo della dirigente scolastica, i carabinieri hanno ricostruito la vicenda.

Poco prima un 17enne, in compagnia di altri ragazzi, avrebbe con una scusa fatto andare il 14enne nei bagni della scuola. Lì il ragazzo più grande avrebbe tirato fuori un coltello mimando più volte di colpire il 14enne per poi colpirlo davvero ad una gamba. A quel punto ci sarebbe stato un “fuggi fuggi” generale.

I militari della Stazione di Scampia hanno perquisito l’abitazione del 17enne, dove hanno trovato un coltello a serramanico che era nascosto tra la biancheria intima del ragazzo in un comodino della sua stanza da letto. Il coltello non pareva compatibile con la ferita. Ulteriori accertamenti hanno permesso di comprendere come l’arma usata per il ferimento fosse stata nascosta nei pressi degli uffici dell’8^ Municipalità del Comune di Napoli da un amico del 17enne, che ha 15 anni.

Andati sul posto, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato il coltello verosimilmente utilizzato per ferire il 14enne. L’arma, un coltello a farfalla ancora intriso di sangue, era in un canale di scolo coperto a sua volta da un listello in legno.

Il 17enne è stato denunciato per lesioni personali e porto abusivo di arma. Il 15enne è stato denunciato per favoreggiamento. Smartphone sequestrati.

I carabinieri, sotto il coordinamento della Procura per i Minorenni di Napoli che ha seguito passo dopo passo l’evolversi della vicenda, sono ora impegnati per capire se in passato ci siano stati atti di bullismo.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

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