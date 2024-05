VENEZIA (ITALPRESS) – Parco San Giuliano il 21 giugno è pronto ad ospitare 105 Summer Festival, un importante progetto musicale che vedrà protagonista dell’estate 2024 quattro grandi appuntamenti di musica dal vivo in tutta Italia. Il 105 Summer Festival è stato presentato oggi a Milano alla presenza dell’assessore al Turismo del Comune di Venezia. Partirà il 14 giugno da Baia Domizia per chiudersi il 5 luglio a Massa. Tappe intermedie Venezia, il 21 giugno al Parco San Giuliano a Mestre, e Genova (il 28 giugno). Soddisfazione della scelta della location veneziana arriva dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: “Siamo davvero felici di ospitare il 105 Summer Festival, con gli artisti più amati del momento! Un evento, gratuito, che si aggiunge all’offerta estiva di concerti a Venezia e Mestre e che dà il segno di quello che la nostra Città vuole continuare ad essere, sempre di più, una location di riferimento per le giovani generazioni”.

“Parco San Giuliano è un luogo attrezzato per grandi manifestazioni come questa: un risultato reso possibile grazie ai lavori di ristrutturazione ed efficientamento del parco realizzati in questi anni, che permettono di accogliere in sicurezza momenti all’insegna della musica e della spensieratezza. Abbiamo fortemente voluto riportare in città importanti spettacoli ed artisti di fama internazionale, che si esibiranno in una location unica a bordo laguna, con Venezia sullo sfondo. Sarà davvero una calda estate di musica e di eventi nel nostro Comune e ringrazio fin da ora Radio Mediaset, gli sponsor e tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questo evento” conclude il primo cittadino lagunare.

L’iniziativa ha lo scopo di offrire a tutti la possibilità di godere della musica più ascoltata del momento in modo del tutto gratuito. Presenteranno i concerti – introdotti da un dj-set – due conduttori dell’emittente: Mariasole Pollio e Daniele Battaglia. Tanti gli artisti che compongono il cast e che si alterneranno nelle quattro serate. La line-up dei quattro concerti infatti è formata dagli artisti protagonisti delle classifiche, rappresentativi dell’intera scena musicale italiana.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).