ROMA (ITALPRESS) – Parere favorevole dalle commissioni Bilancio e Sviluppo economico del Consiglio regionale, riunite in seduta congiunta, alle modifiche al regolamento per l’utilizzo dei finanziamenti da parte del Consorzio industriale unico e alla relativa rendicontazione.

I punti centrali del provvedimento, illustrati dalla Giunta regionale, riguardano la possibilità di un acconto fino al 50 per cento del capitolo di bilancio, la precisazione che i fondi sono utilizzabili solo per la spesa corrente e alcune modifiche al sistema di rendicontazione, che viene reso più efficiente.

Lo schema di delibera torna adesso alla Giunta regionale per l’approvazione definitiva.

