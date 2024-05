NAPOLI (ITALPRESS) – “Realizziamo un Centro grandi ustioni per i bambini che non c’era in Campania. Tra le tante cose che ci lasciano soddisfatti, tra quelle che stiamo realizzando nella nostra sanità, questa è una di quelle che ci dà maggiore soddisfazione”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine dell’inaugurazione del nuovo Centro Ustioni Pediatrico dell’Ospedale Santobono di Napoli.

“Abbiamo avuto lo scorso anno – ha proseguito De Luca – 120 bambini che hanno avuto problemi gravi e sono dovuti andare anche fuori regione. Oggi creiamo un Centro grandi ustioni per i bambini che è all’avanguardia in Italia. Siamo già in un rapporto di collaborazione con l’università di Zurigo in Svizzera che è all’avanguardia nella coltivazione di cute. Abbiamo anche qui, nell’ambito del nostro Centro grandi ustioni per i bambini, la possibilità di coltivare e bioingegnerizzare piccole parti di pelle dei bambini per Reimpiantarla poi sui corpicini. Abbiamo sale all’avanguardia, strumentazioni laser per trattare le cicatrici che residuano dalle grandi ustioni. Un intervento di avanguardia che credo faccia piacere e riempia di soddisfazione i nostri concittadini”.

– Foto: xc9/Italpress –

(ITALPRESS).