Il 118 e i Vigili del Fuoco salvano la vita a due feriti nel Palermitano

PALERMO (ITALPRESS) – Intervento congiunto del personale del 118 e dei Vigili del fuoco, che insieme hanno salvato due feriti in un terreno ripido adiacente all’autostrada, nei pressi dello svincolo di Villabate, nel palermitano. Un’ambulanza della postazione del 118 di Misilmeri stava trasportando da Bagheria all’ospedale “Di Cristina” di Palermo un piccolo paziente.

Durante il tragitto, alle 2.30 circa della notte, tra domenica e lunedì, l’equipaggio composto dai soccorritori della Seus Maurizio La Lia e Vincenzo Fuschi e dal medico Giacomo Catania ha notato una motocicletta a terra sulla carreggiata dell’A19. Nel giro di pochi istanti sono stati individuati un uomo e una donna, entrambi feriti, in un terreno un paio di metri al di sotto del livello dell’autostrada. L’uomo era più in prossimità della sede stradale, mentre la donna si trovava in posizione più difficilmente accessibile a causa del terreno scosceso e della fitta vegetazione. Da qui la richiesta alla Centrale Operativa del 118 – diretta da Fabio Genco – di inviare altre 2 ambulanze.

Sono state allertati anche i Vigili del fuoco per il supporto al recupero della donna e la polizia stradale per la gestione della viabilità e i rilievi nel luogo dell’incidente. Il piccolo paziente originariamente a bordo dell’ambulanza è stato affidato a un mezzo di soccorso giunto da Villabate. Il motociclista è stato preso in carico da un’ambulanza proveniente dalla postazione “Guadagna”, mentre in collaborazione con i vigili del fuoco è stata raggiunta la donna che era rimasta bloccata nel terreno in mezzo ai rovi.

Immobilizzata con presidi idonei (collare e barella spinale) è stata recuperata in sicurezza e quindi caricata in ambulanza e trasportata in codice rosso ma cosciente al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. “Questo soccorso congiunto – sottolinea il presidente della Seus, Riccardo Castro – ha visto protagonisti 118 e vigili del fuoco, anche stavolta operativi nel momento del bisogno. Siamo orgogliosi di loro e della notevole professionalità che, nei rispettivi ruoli, mettono in campo per salvare vite”.

