BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – En plein sfiorato. Sono 11, sulle 12 ai nastri di partenza, le italiane qualificate al tabellone principale della tappa di Coppa del Mondo di fioretto a Belgrado. Nella giornata odierna sei delle sette azzurre del ct Stefano Cerioni salite in pedana hanno staccato il pass per la fase clou della prova individuale femminile che andrà in scena domenica. Già dopo i gironi, vincendo tutti i rispettivi assalti, si sono qualificate Beatrice Monaco, Martina Favaretto e Camilla Mancini, mentre dopo i turni preliminari di diretta sono state raggiunte da Elena Tangherlini, Anna Cristino e Olga Rachele Calissi, quest’ultima impostasi nel derby italiano contro Marta Ricci, unica azzurra a non aver avuto accesso tra le migliori 64. Erano già qualificate al tabellone principale di domenica, per diritto di ranking, Alice Volpi, vincitrice di tutte e tre le precedenti prove del circuito iridato svoltesi in questa stagione, Arianna Errigo, Francesca Palumbo, Erica Cipressa e Martina Batini. Domani (sabato 16) in Serbia faranno invece il loro esordio gli uomini a loro volta impegnati nelle fasi preliminari. Gli azzurri protagonisti della gara di fioretto maschile sono Alessio Foconi, Daniele Garozzo (entrambi già sicuri del pass per diritto di ranking), Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Davide Filippi, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Tommaso Marini, Alessio Di Tommaso, Filippo Macchi, Alessandro Paroli e Damiano Rosatelli. Domenica sarà la giornata clou di entrambe le prove individuali, con i tabelloni da 64 che porteranno poi alle finali sia della competizione femminile che di quella maschile. La tappa di Coppa del Mondo a Belgrado si concluderà nel giorno di “pasquetta”: lunedì 18, infatti, si svolgeranno le due gare a squadre. Il team dell’Ital-donne sarà composto da Erica Cipressa, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi, mentre la formazione degli uomini si schiererà con Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Tommaso Marini.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com