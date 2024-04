MILANO (ITALPRESS) – Novità per le divisioni Home Comfort e Power Tools del Gruppo Bosch in Italia. A partire dal 31 marzo 2024, Jacopo Guazzarotti ha assunto la carica di VP Country Manager Italy Home Comfort, mentre Gustavo Huss è stato nominato Country Business Director Power Tools Italy, oltre a ricoprire il ruolo di Regional Business Director Power Tools Europe Mediterranean.

Jacopo Guazzarotti, dopo la laurea in Ingegneria Meccanica e un Master in Business Administration, ha iniziato la sua attività lavorativa nel mondo automotive per poi costruire un solido percorso professionale nel mercato termotecnico, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in ambito nazionale e internazionale nel Gruppo Ariston. Da Giugno 2021 ha ricoperto il ruolo di Managing Director di Elco Italia Spa (Ariston Group). Con il passaggio nel Gruppo Bosch, Guazzarotti consolida dunque la sua attività nel settore della termotecnica.

Gustavo Huss, classe 1973, doppia nazionalità (argentina e tedesca) e formazione internazionale, lavora nella divisione Power Tools del Gruppo Bosch dal 2007, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in diversi Paesi. Nel 2012, dopo un’esperienza in UK come International Brand Manager nella business unit Lawn and Garden, è stato nominato in Germania Product Manager DIY per l’Europa e l’Asia. Dopo il ruolo di Marketing Director e poi Key Account Director DIY nei Paesi Nordici, nel 2022 Huss è stato nominato Regional Business Director Europe South per la business unit Power Tools Home and Garden con responsabilità delle funzioni vendite e marketing nei seguenti Paesi: Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, San Marino, Malta, Cipro ed Albania. Assumendo la carica di Country Business Director Power Tools Italy e Regional Business Director Power Tools Europe Mediterranean, Huss conferma il suo impegno nel settore.

foto: ufficio stampa Bosch

(ITALPRESS).