نفذ قسم العمليات التابع لقيادة حماية الصحة في قوات الكارابينيري الإيطالية، في نهاية التحقيقات التفصيلية التي نسقها مكتب المدعي العام في ريميني، 11 إجراءً احترازيًا شخصيًا يشمل 3 احتجازًا احتياطيًا في السجن و8 التزامات بإبلاغ الشرطة القضائية.

ويتعلق الأمر بجمعية إجرامية تهدف إلى الاتجار بمواد المنشطات، بما في ذلك تلك التي لها آثار مخدرة (الناندرولون إلى حد كبير، واستيراد المواد الضارة بالصحة العامة من الخارج).

ومن بين الذين يخضعون للتحقيق محترفون في مجال اللياقة البدنية، ولا سيما بناء الأجسام والتغذية، ومديرو الصالات الرياضية والمؤسسات التجارية المتخصصة في المكملات الغذائية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتمكن نشاط التحقيق من تفكيك منظمة، مقرها في سان مارينو، مكرسة للاتجار بمواد المنشطات في جميع أنحاء الأراضي الوطنية ولها روابط دولية واسعة النطاق لتوريد المكونات النشطة.