نفذت قوات الكارابينيري التابعه لوحدة التحقيق لقيادة مقاطعة روما و شرطة الولاية في المنطقة الأولى تريفي كامبو مارزيو أمرًا يأمر باتخاذ تدابير احترازية ضد 11 شخصًا في مقاطعتي روما وفيتربو وفروزينوني.

والمشتبه بهم متهمون بشكل خطير لأسباب مختلفة من جرائم السرقة والابتزاز والاختطاف بغرض الابتزاز وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء. و أصدر الحكم قاضي التحقيق في محكمة روما، بناء على طلب المديرية المحلية لمكافحة المافيا.

وجاء النشاط الاستقصائي، الذي بدأ في أكتوبر 2022، على خلفية شكاوى متعاطي المخدرات، الذي تراكم عليه دين لدى تجار المخدرات لم يعد قادرًا على سداده، مما أدى إلى ردود أفعالهم العنيفة.

وأسفر التحقيق، الذي استمر أكثر من عام، عن جمع دلائل جدية حول وجود جماعة إجرامية تعمل في منطقة تشينشيتا.