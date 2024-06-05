تنفذ قوات الكارابينيري الايطالية عملية تهدف إلى مكافحة التسرب من المدارس، في بوتسوولي، في مقاطعة نابولي.

وتم الإبلاغ عن 106 أشخاص لعدم التزامهم بواجب التعليم الثانوي، حيث تم إجراء عمليات التفتيش في مباني المدارس و مباني الخدمات الاجتماعية البلدية.

والمشتبه بهم الـ 106 “باعتبارهم يمارسون السلطة الأبوية” لم يسمحوا بالتعليم المدرسي لـ 68 قاصراً.

وغير مسموح للطالب أن يتجاوز نسبة غيابه 25% على أساس عدد أيام العام الدراسي. وفي بعض الحالات لم يستأنف الطلاب الحضور على الرغم من التحذير الرسمي من عمدة بوتسوولي.