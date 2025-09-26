TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Dieci palestinesi sono stati uccisi nella notte nella Striscia di Gaza a causa degli attacchi aerei israeliani sui quartieri di Gaza City. Il corrispondente dell’agenzia di stampa palestinese Wafa ha dichiarato che sei persone sono state uccise e altre ferite dopo un attacco israeliano nel quartiere di Al-Remal, a ovest di Gaza City.

In un altro attacco, altri quattro palestinesi sono stati uccisi in attacchi contro il campo profughi di al-Shati, sempre nella parte occidentale di Gaza City. I raid aerei sono continuati per tutta la notte, con pesanti bombardamenti segnalati in diversi quartieri di Gaza City, aggiunge Wafa.

L’Aeronautica militare israeliana ha attaccato più di 140 obiettivi in tutta la Striscia di Gaza

ieri, tra cui miliziani, tunnel, edifici militari e altre infrastrutture terroristiche. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane (Idf). Nelle ultime 24 ore, i militari israeliani hanno ucciso in scontri armati diversi miliziani palestinesi e hanno individuato quantitativi di esplosivi nascosti da Hamas nelle aree urbane.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).