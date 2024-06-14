حددت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني اليوم الثاني لمجموعة السبع كيوم “تاريخي”، بسبب حضور بابا الفاتيكان فرانسيس في بورجو إينازيا، وهي المرة الأولى التي يصعد فيها الحبر الأعظم إلى قمة السبع الكبار على الأرض.

ويلقى بابا الفاتيكان خطابه في الجلسة المشتركة حول موضوع الذكاء الاصطناعي في المركز. ويحضر الفعاليات كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، ووليام ساموي روتو، رئيس كينيا، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند.

كما يشارك جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية و ولويز إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل و رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، وعبد المجيد تبون، رئيس الجزائر.

كانت جلسة نقاشية حول الهجرة انطلقت صباح اليوم، تلتها جلسة حول منطقة المحيط الهادئ الهندي والأمن الاقتصادي.