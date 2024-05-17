بعد يومين من فوزه بكأس إيطاليا، وصلت مغامرة ماسيميليانو أليجري على مقاعد بدلاء يوفنتوس إلى نهايتها رسميًا، حيث أعلن نادي يوفنتوس أنه “أعفى ماسيميليانو أليجري من منصب مدرب الفريق الأول للرجال”.

وبحسب بيان للنادي، جاء ذلك بعد سلوكيات معينة أثناء وبعد نهائي كأس إيطاليا والتي اعتبرها النادي غير متوافقة مع قيم يوفنتوس ومع السلوك الذي يجب أن يتبناه.

ويأتي ذلك بعد فترة تعاون بدأت في عام 2014، واستؤنفت في عام 2021 وانتهت بعد المواسم الثلاثة الأخيرة مع نهائي كأس إيطاليا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وعبر النادي عن التمنيات بالحظ السعيد لماسيميليانو أليجري في مشاريعه المستقبلية. وجاء إعلان نادي يوفنتوس عن رحيل أليجري بعد يومين من الفوز بكأس إيطاليا – الخامس عشر في تاريخ النادي، والشخصية الخامسة للمدرب.

ورمى أليجري قميصه وربطة عنقه على أرض الملعب وصرخ في وجه الحكم الرابع خلال الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز فيها على أتالانتا. وصفّق المدرب البالغ 56 عاماً بشكلٍ ساخرٍ في وجه الحكم الرئيسي بعد طرده في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع نهاية المباراة، ثم اقترب من الحكم الرابع بطريقة تهديدية.