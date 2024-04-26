قام وفد إيطالي من الهيئة الوطنية للطيران المدني بزيارة إلى مطار مصراتة الدولي لتقييم إجراءات التشغيل والسلامة المعتمدة في المطار ومدى مطابقتها للمعايير التشغيلية الدولية.

واستمرت الزيارة يومين في إطار الاستعدادات لبدء عمليات الطيران بين مطار مصراتة والمطارات الإيطالية.

وتم خلال الزيارة لقاء بين الوفد الإيطالي ومدير عام المطار بحضور مساعده ورئيس إدارة أمن المطار بإدارة الالتزام بالمعايير بهيئة المطار ومكتب الأمن والمرافق الجوية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وبحث الوفد أعمال التقييم في المطار وتفقد مختلف المعدات المتوفرة هناك ودرجة مطابقتها لمعايير الجودة المطلوبة وقاموا بتفتيش كافة مرافق المطار، بهدف التحقق من مدى التزام هذه الإجراءات بمعايير سلامة الطيران المدني.