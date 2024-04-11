أعلن خفر السواحل وفاة تسعة أشخاص في البحر قبالة سواحل لامبيدوزا، مؤكداً في مذكرة أنه قدم أمس الدعم لهيئة البحث والإنقاذ المالطية في عمليات إنقاذ قارب صغير غرق على بعد حوالي 30 ميلاً جنوب شرق لامبيدوزا، في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

وبعد التعاون، أرسل خفر السواحل زورق دورية إلى مكان الحادث وأنقذ 22 شخصًا من غرق السفينة وانتشال 9 أشخاص توفوا، من بينهم فتاة صغيرة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وكانت عمليات الإنقاذ صعبة بسبب الظروف الجوية السيئة في المنطقة، مع أمواج شديدة الاضطراب وأمواج يصل ارتفاعها إلى 2.50 متر.

ووصل المهاجرون، الذين كانوا يعانون من انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم، إلى جزيرة لامبيدوزا. كما تم استخدام طائرة تابعة لخفر السواحل الإيطالي، بناء على طلب هيئة التنسيق المالطية، للتحليق فوق منطقة حطام السفينة بحثا عن المفقودين. وبحسب المهاجرون الذين تم إنقاذهم، فإن 15 شخصاً كانوا في عداد المفقودين، بينهم 3 قاصرين.