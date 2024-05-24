توفي عميد الجامعة الكاثوليكية البروفيسور فرانكو أنيلي في منزله في ميلانو، بشكل مأساوي في ظروف لا تزال قيد التحقيق.

وقالت الجامعة إنه بفزع عميق، يجتمع مجتمع الجامعة الكاثوليكية ومؤسسة العيادات التابعة لجامعة أجوستينو جيميلي، التي كرّس لها عمله وحياته بأكملها، في حداد وصلاة، معربة عن خالص تعازيه لوالدته وأحبائه، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وولد أنيلي في بياتشينسا، وكان سيبلغ من العمر 61 عامًا في 26 يونيو، وقد شغل منصب عميد كاتوليكا – التي لها مكاتب في ميلانو وروما وبريشيا وكريمونا وبياتشينزا – منذ الأول من يناير 2013، خلفًا للورينزو أورناجي.