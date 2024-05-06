وقغ حادث عمل في كاستيلداشيا، في منطقة باليرمو الإيطالية، حيث لقى خمسة عمال مصرعهم بسبب التسمم أثناء إجراء بعض أعمال صيانة الصرف الصحي.

وأنقذ رجال الإطفاء عاملاً آخر وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى باليرمو من جانب الإسعاف الجوي.

و العمال الستة من شركة خاصة يقومون بأعمال الصرف الصحي نيابة عن شركة أماب، الشركة التي تدير أنابيب المياه والصرف الصحي في باليرمو، فيما وقعت المأساة بسبب الأبخرة السامة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.