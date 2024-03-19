توفي المدير العام لنادي فيورنتينا الإيطالي في مستشفى سان رافاييل في ميلانو بعد نقله إلى المستشفى يوم الأحد إثر أزمة قلبية في عمر يناهز 58 عاما.

وأعلن النادي، في مذكرة، أن المدير العام جوزيبي باروني توفي في مستشفى “سان رافاييل” في ميلانو.

وأضاف: بألم عميق وحزن شديد، يفقد فيورنتينا اليوم إحدى نقاطه المرجعية، الشخصية التي ميزت التاريخ الحديث للنادي والتي لن تُنسى أبدًا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع النادي أن روكو كوميسو وعائلته، دانييلي برادي، نيكولا بورديسو، أليساندرو فيراري، فينتشنزو إيتاليانو، كريستيانو بيراجي وفيورنتينا يشعرون بالأسى جراء الخسارة الفادحة لرجل قدم احترافيته الكبيرة وقلبه وشغفه لهذا النادي.