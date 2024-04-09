توفي بيتر هيغز، عالم الفيزياء البريطاني الذي اكتشف بوزون BEH، أو بوزون هيغز، وهو جسيم أولي منتشر في جميع أنحاء الكون وله دور في إعطاء كتلة للجسيمات الأخرى، عن عمر يناهز 94 عامًا.

وحصل عمله على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2013. تم الإعلان عن وفاة هيغز من قبل جامعة إدنبرة، حيث كان أستاذًا فخريًا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.