وفاة بيتر هيجز الحائز على جائزة نوبل ومكتشف البوزون

EDIMBURGO - PETER HIGGS (120706) -- EDINBURGH, July 6, 2012 () -- Professor Peter Higgs poses for a photograph following a press conference at Edinburgh University, Britain, July 6, 2012. Professor Peter Higgs is in focus of spotlight after recent finding about Higgs boson, a particle named after him and often nicknamed God Particle. (/Yao Hui) (EDIMBURGO - 2012-07-06, XINHUA PHOTOSHOT) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

توفي بيتر هيغز، عالم الفيزياء البريطاني الذي اكتشف بوزون BEH، أو بوزون هيغز، وهو جسيم أولي منتشر في جميع أنحاء الكون وله دور في إعطاء كتلة للجسيمات الأخرى، عن عمر يناهز 94 عامًا.

وحصل عمله على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2013. تم الإعلان عن وفاة هيغز من قبل جامعة إدنبرة، حيث كان أستاذًا فخريًا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

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