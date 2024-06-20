توفي دونالد ساذرلاند، الممثل الكندي والحائز على جائزة الأوسكار عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقال نجله كيفر على منصة إكس: بقلب مثقل، أقول لكم أن والدي دونالد ساذرلاند قد توفي.

وأضاف: أنا شخصياً أعتبره أحد أهم الممثلين في تاريخ السينما.

ومن أبرز أعمال ساذرلاند “The Dirty Dozen” لروبرت ألدريتش (1967) و “A Call Girl for Inspector Klute مع جين فوندا و شخصية هوكي بيرس في فيلم MASH.