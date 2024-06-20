وفاة الممثل دونالد ساذرلاند

File photo dated 05/11/15 of Donald Sutherland attending the UK Premiere of The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 at the Odeon Leicester Square, London. Canadian actor Donald Sutherland has died aged 88 after "a long illness", his agent confirmed to the PA news agency. Issue date: Thursday June 20, 2024.

توفي دونالد ساذرلاند، الممثل الكندي والحائز على جائزة الأوسكار عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقال نجله كيفر على منصة إكس: بقلب مثقل، أقول لكم أن والدي دونالد ساذرلاند قد توفي.

وأضاف: أنا شخصياً أعتبره أحد أهم الممثلين في تاريخ السينما.

ومن أبرز أعمال ساذرلاند “The Dirty Dozen” لروبرت ألدريتش (1967) و “A Call Girl for Inspector Klute مع جين فوندا و شخصية هوكي بيرس في فيلم MASH.

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