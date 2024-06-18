توفيت الممثلة الفرنسية أنوك إيمي بطلة فيلم La Dolce Vita للمخرج فيديريكو فيليني والحائزة على جائزة التفسير الأنثوي في مهرجان كان السينمائي عام 1980 عن فيلم Leap into the Void للمخرج ماركو بيلوتشيو.

وتوفيت إيمي عن عمر يناهز 92 عامًا، بحسب ما أعلنت ابنتها مانويلا باباتاكيس على تطبيق إنستجرام.

وكتبت باباتاكيس: “كنت بجوارها عندما وافتها المنية هذا الصباح، في منزلها في باريس”.