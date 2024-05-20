أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني رسميا وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان.

ولقي الاثنان حتفهما مع الأشخاص السبعة الآخرين الذين كانوا معهم على متن المروحية التي تحطمت في منطقة وعرة بالقرب من الحدود مع أذربيجان، في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غربي إيران، بسبب سوء الأحوال الجوية وكثافة الضباب.

و أعلن محسن منصوري، مساعد رئيسي، وفاته في تغريدة على حسابه على منصة إكس.

وكان مسؤول إيراني قد قال في وقت سابق إن التوقعات بشأن بقاء رئيسي منخفضة.

وأضاف أيضًا أن الأمل ضئيل في العثور على رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان على قيد الحياة بعد تحطم المروحية في منطقة جبلية وسط طقس شديد البرودة.

من جهتها، أكدت وكالة الأنباء الإيرانية “مهر” أن رئيسي وجميع رفاقه لقوا حتفهم في حادث تحطم مروحية.

ورجح بعض المحللين أن المروحية اصطدمت بأحد الجبال في المنطقة، وسط ضباب كثيف وصعوبة في الرؤية، خاصة بعد أن أظهرت الصور الأولى للطائرة أنها مشتعلة بالكامل تقريبا.

كانت طائرة “أكينجي” التركية بدون طيار رصدت مصدرين للحرارة، يعتقد أن أحدهما جاء من حطام المروحية.

وسقطت المروحية التي تقل رئيسي (63 عاما) رئيس السلطة القضائية السابق في البلاد، ووزير الخارجية، ووالي أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز محمد علي الهاشم، وغيرهم من المرافقين.