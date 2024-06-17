توفي الجنرال كلاوديو جرازيانو، رئيس مجموعة فينكانتيري، عن عمر يناهز 70 عامًا.

وشغل جرازيانو، من فبراير 2015 إلى نوفمبر 2018، منصب رئيس أركان الدفاع.

وولد جرازيانو في تورينو في 22 نوفمبر 1953، والتحق بالأكاديمية العسكرية في مودينا، و حصل على شهادة في العلوم الاستراتيجية العسكرية.

كما حصل على شهادة في العلوم الدبلوماسية والدولية من جامعة تريستا، ودرجة الماجستير في العلوم الاستراتيجية وتخصص جامعي في العلوم الإنسانية من روما.

وتم تعيينه ضابط مشاة في عام 1974، وفي عام 1976 كان قائدًا في كتيبة جبال الألب “سوسا” في بينيرولو وفي عام 1977 كان نائب قائد السرية المضادة للدبابات التابعة للواء جبال الألب “توريننسي”.

وثم تولى، في عام 1980، قيادة سرية الهاون وكذلك سرية ألبين (البنادق) في كتيبة “ترينتو” التابعة للواء “ترايدينتينا” ومن عام 1983 إلى عام 1986، سرية الضباط وسرية القيادة في جيش جبال الألب.

وبعد دورة هيئة الأركان العامة، تم تعيينه في عام 1987 في هيئة الأركان العامة للجيش، حيث شغل منصب الضابط المسؤول عن مكتب برنامج الإمدادات.